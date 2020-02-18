شكرا لقرائتكم فولر: كلينسمان "استخف" بمنصب مدرب هيرتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب رودي فولر، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن يورغن كلينسمان "استخف بعض الشيء" بمنصب المدير الفني في نادي هيرتا برلين.
وأعلن كلينسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني على "فيسبوك" استقالته بشكل مفاجئ من تدريب هيرتا قبل أكثر من أسبوع وذلك بعد 11 أسبوعا فقط من توليه هذا المنصب، وعزا كلينسمان هذه الخطوة إلى وجود اختلافات في الرأي داخل النادي.
وصرح فولر في حديث تلفزيوني: منصب مدرب ناد مختلف تماما عن منصب مدرب وطني سواء كان ذلك في ألمانيا أو في الولايات المتحدة.
ووصف فولر رحيل كلينسمان المفاجئ عن نادي العاصمة الألمانية بأنه رحيل غير معتاد، وأردف: ولا أعرف إن كان ما حدث هو من قبيل الماس الكهربائي، فهذا أمر يعرفه هو فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر فولر: كلينسمان "استخف" بمنصب مدرب هيرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.