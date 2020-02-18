العين يخسر أمام النصر ويكمل سلسلة من 10 مباريات دون فوز

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أكمل العين الاماراتي سلسلة من 10 مباريات دون فوز في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بخسارته امام ضيفه النصر السعودي 1-2، الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل مختار علي (57) والمغربي عبد الرزاق حمدالله (80) هدفي النصر، والفرنسي عمر ياسين (18) هدف العين.

وصعد النصر الذي كان تعادل مع السد القطري في الجولة الاولى والذي يلعب اليوم ايضا مع سيباهان اصفهان الايراني الى صدارة الترتيب موقتا برصيد 4 نقاط، وبقي العين اخيرا من دون نقاط.

ولم يعرف بطل 2003 ووصيف 2005 و2016 قبل مباراة النصر الفوز في دور المجموعات والاقصائي منذ تجاوزه الريان القطري 4-1 في 16 نيسان/ابريل 2018، بعدما تعادل مرتين وتعرض لسبع هزائم.

وبدا ان العين في طريقه لايقاف أطول سلسلة سلبية في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، بعد عرضه القوي في الشوط الأول الذي انهاه متقدما بهدف، لكن النصر قلب عليه الطاولة في الثاني ليصعب من مهمته في التأهل لدور الـ16.

وبدأ صاحب الارض المباراة في ستاد هزاع بن زايد في العين بهجوم ضاغط، وأهدر التوغولي لابا كودجو فرصة افتتاح التسجيل بعدما تلقى تمريرة جاهزة من سالم عبدالله لينفرد تماما ويسدد برعونة الى جانب القائم (11).

لكن كودجو سرعان ما عوض فرصته المهدرة بتمرير كرة الهدف الأول للعين الذي سجله الفرنسي عمر ياسين بتسديدة زاحفة في شباك الاسترالي براد جونز (18).

وغاب النصرعن المشهد تماما بفضل التنظيم الجيد للعين، وحتى الهدف الذي سجله المغربي عبد الرزاق حمدالله برأسه اثر عرضية يحيي الشهري الغاه الدولي البحريني نواف شكرالله بداعي التسلل (45).

Advertisements

وتغير الحال كليا في الشوط الثاني، حيث مالت الكفة لصالح وصيف الدوري السعودي حاليا، وترجم ذلك بادراك التعادل اثر ركلة حرة لعبها المغربي نور الدين مرابط بذكاء ولكزها مختار علي في شباك خالد عيسى (57).

وخطف مرابط الأضواء في لقطتين، بعد تسديدة ابعدها عيسى ببراعة الى ركنية وصلت الى الدولي المغربي مجددا الذي ارتقى لكرة رأسية وجد حارس مرمى العين صعوبة بالغة في صدها لتحف بالعارضة وتخرج (61).

وسجل حمدالله هدف الفوز للنصر بعدما اخطأ خالد عيسى محاولا حماية الكرة أمام المهاجم المغربي عند خط التماس بدلا من ابعادها، ليخطفها الاخير ويسير بها ثم يسدد ارضية في مرمى صاحب الارض الخالي من حارسه (80).

وتابع حمدالله مسلسل التسجيل للمباراة الخامسة تواليا في دوري أبطال آسيا، وهي أطول سلسلة للاعب نصراوي منذ 2013، حسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما انه الهدف الثالث لحمدالله في مرمى العين بعدما سبق ان زار شباكه مرتين خلال فترة لعبه مع الجيش القطري، حين التقى الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2016.

ملخص مباراة النصر والعين: