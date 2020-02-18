شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يقترب من حراسة الزمالك أمام الأهلي فى السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، من قيادة الفريق في مباراة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل في السوبر المصري بعد مفاضلة مع محمود جنش حارس الفريق ولكن كارتيرون يفضل الدفع بأبو جبل الحارس الأساسي للفريق منذ أكثر من مباراة.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كلاً من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".