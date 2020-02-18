شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول تدريب للأهلى فى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الأهلي التدريب الجماعى الأول على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد، فى لقاء تحديد بطل السوبر المحلى.

وحرص السويسرى رينيه فايلر على توجيه بعض التعليمات الفنية وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران، كما شارك رمضان صبحى فى فقرة تدريبات منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي، وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات المنفردة بالكرة، تحت إشراف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.

وأصر فايلر على غلق مران الفريق، حيث أكد مسئولو الأهلي أن سبب نقل المران من ملعب سلطان بن زايد هو عدم وجود سياج حول الملعب، ويتدرب لاعبو الأهلي على ضربات الترجيح في مران الفريق تحسبا لانتهاء مباراة السوبر أمام الزمالك بالتعادل، مما يعني في وقتها أن ضربات الترجيح ستحسم هوية البطل. وتضم قائمة الأهلي كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

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