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صور.. وزير الرياضة يكرم بعثة المنتخب للمصارعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري للمصارعة المشاركة في البطولة الأفريقية التي أقيمت بالجزائر خلال الفترة  1- 10 فبراير 2020، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة، حيث قام وزير الشباب والرياضة بتكريم كل من العميد عصام محمد – رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى الاعبين واللاعبات  في الثلاث فئات (الناشئين – الشباب – الكبار).

 

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن البعثة حققت إنجازا بحصد 78 ميدالية متنوعة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف لسجل الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية.

 

يذكر أن لاعبي المصارعة للكبار حصدوا 30 ميدالية متنوعة، المصارعة الرومانية بعدد 10 ميداليات متنوعة، والحرة كبار بعدد 10 ميداليات متنوعة، والمصارعة النسائية 10 ميداليات متنوعة، فيما حصد الشباب 26 ميدالية متنوعة، المصارعة الرومانية بعدد 10 ميداليات متنوعة، والحرة شباب بعدد 9 ميداليات متنوعة، والمصارعة النسائية 7 ميداليات متنوعة، وحصد الناشئين 22 ميدالية متنوعة المصارعة الرومانية بعدد 8 ميداليات متنوعة، والحرة بعدد 9 ميداليات متنوعة، والمصارعة النسائية 5 ميداليات متنوعة.

 

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