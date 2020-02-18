- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة يكرم بعثة المنتخب للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن البعثة حققت إنجازا بحصد 78 ميدالية متنوعة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف لسجل الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية.
يذكر أن لاعبي المصارعة للكبار حصدوا 30 ميدالية متنوعة، المصارعة الرومانية بعدد 10 ميداليات متنوعة، والحرة كبار بعدد 10 ميداليات متنوعة، والمصارعة النسائية 10 ميداليات متنوعة، فيما حصد الشباب 26 ميدالية متنوعة، المصارعة الرومانية بعدد 10 ميداليات متنوعة، والحرة شباب بعدد 9 ميداليات متنوعة، والمصارعة النسائية 7 ميداليات متنوعة، وحصد الناشئين 22 ميدالية متنوعة المصارعة الرومانية بعدد 8 ميداليات متنوعة، والحرة بعدد 9 ميداليات متنوعة، والمصارعة النسائية 5 ميداليات متنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وزير الرياضة يكرم بعثة المنتخب للمصارعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.