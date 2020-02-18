شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لن نبالغ فى الاحتفالات العربية.. ونتطلع لحصد كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى المنياوى، مدير الكرة للإسماعيلى، إن الفريق أغلق صفحة البطولة العربية بشكل مؤقت وبدأ التفكير فى الارتباطات المقبلة محلياً، موضحاً أن الفوز على الرجاء فى البطولة العربية تحقق لعدة أسباب أهمها الروح القتالية التى ظهرت على اللاعبين فى الشوط الثانى.. وفاز الدراويش أمس الأول على الرجاء المغربى بهدف نظيف، فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الــ16 ببطولة كأس مصر.

وواصل: "جميع اللاعبين على أتم الاستعداد لتلك المواجهة المنتظرة، ونتطلع للمنافسة على لقب كأس مصر"، مضيفا: "بدأنا فى دراسة المنافس جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف سعيا لحصد بطاقة التأهل لدور الــ8 واستمرار الانتصارات التى دائما ما ترسم البسمة على وجوه الجماهير".

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واستأنف، اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبلة بدور الستة عشر لكأس مصر، وكان المدرب الفرنسى قد منح لاعبيه راحة من المران أمس الاثنين عقب الفوز على الرجاء المغربى، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل على حساب الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى البطولة، بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.