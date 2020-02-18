شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد مواليد 2002 يهزم الكويت فى بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002، بقيادة مديره الفنى آسر القصبى، على نظيره الكويتى بنتيجة 25 /18 فى إطار الفترة المسائية برابع جولاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان، بينما نجح منتخب مصر في التعادل مع صربيا بنتيجة 20 /20 في الفترة الصباحية.

وحقق منتخب مصر التعادل مع اليونان 21 / 21 أمس في الفترة الصباحية، بينما نجح في الفوز على السعودية 29 / 11 في الفترة المسائية، ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع نظيره البحرينى غدًا الأربعاء في الفترة الصباحية والرومانى في الفترة المسائية.

وكانت بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لمواليد 2002 قد توجهت الأحد الماضى، إلى اليونان للمشاركة في البطولة، حيث تضم مجموعة منتخب مصر المجموعة الأولى مصر، اليونان، رومانيا، السعودية، الكويت، البحرين، صربيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا، تركيا، تونس، المغرب، مونتينجرو، مقدونيا، كرواتيا.

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وقام الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدءًا من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة 45 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة.

بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة على 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعه آسر القصبي مديرا فنيا للمنتخب ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبين مصطفى قسطاوي ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن.