شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يكتسح الجزائر برباعية فى كأس العرب تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المنتخب الوطني للشباب في الفوز على نظيره الجزائري بأربع أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس العرب للشباب تحت 20 عاما والمقامة في السعودية.

أحرز أهداف منتخب الشباب، أسامة فيصل هدفين في الدقيقة 7 و48 على الترتيب ، فيما سجل البديل محمود عبد المحسن الهدف الثالث في الدقيقة 83، فيما أحرز هدف المنتخب الجزائري محمد بلخير في الدقيقة 77، وأحرز الهدف الرابع إبراهيم عادل في الدقيقة 93.

وحصل المنتخب الجزائري على ركلة جزاء في الدقيقة 66 من اللقاء ليصوبها مروان زروقي في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، لكنها جاءت ضعيفة وبعيدة لتخرج إلى خارج الملعب. ويلعب منتخبا مصر والجزائر ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتي شهدت تفوق السعودية على فلسطين بأربعة أهداف نظيفة ظهر اليوم الثلاثاء.

وجاء تشكيل مصر: فارس السيد، حازم هاني، حسام عبد المجيد، حسام حسن، العربي بدر، إبراهيم عادل، أحمد نبيل، أسامه فيصل، محمود جهاد، محمد أشرف، محمود صابر.

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فيما جاء تشكيل الجزائر: رضوان معاشو، محمد حميدي، شمس الدين بكوش، أيوب دربال، ياسين تيتراوي، حذيفة عرفي، محمد بلخير، مروان زروقي، طلال بوالصوف، عبد الجليل منصر، ميلود دادا.

ويلعب منتخب مصر للشباب، مع السعودية يوم 21 وفلسطين يوم 24 من الشهر الجاري على أن يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورى الـ8.

المجموعة الأولى ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت، المجموعة الثانية تضم المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي، والثالثة تضم السعودية وفلسطين والجزائر ومصر، والرابعة ضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.