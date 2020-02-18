شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور يتحدث عن فيديوهات لاعبى الزمالك وملعب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك رئيس بعثة الفريق بأبوظبى، إنه متفائل بإقامة المباراة على ملعب محمد بن زايد، حيث توج الفريق فيه من قبل أمام الأهلى فى آخر مواجهات الفريقين بالسوبر المحلى 2017.

وأضاف أحمد منصور، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتمنى خروج المباراة بصورة مشرفة لمصر، وعن المقاطع المنتشرة للاعبى نادى الزمالك وهجومهم على غريمهم التقليدى الأهلى قال: أمر غير مقبول ولكن كرة القدم عادة ما تشهد ذلك".

Advertisements

وتحدث أحمد مرتضى عن بعض الفيديوهات التى خرجت من بعض لاعبى الزمالك فى هتافات ضد الأهلى قائلا إن هناك بعض الفيديوهات قد خرجت من الجانب الآخر، ولكن على الجميع الهدوء لحين الانتهاء من المباراة التى يتمنى خروجها بشكل جيد .

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع، و طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى - محمد عنتر فى خط الوسط، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.