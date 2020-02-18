شكرا لقرائتكم خبر عن اليوناني نيكوس ينافس مواطنه ديلاس على قيادة دجلة خلفا لتاكيس جونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل اليونانى نيكوس، المدير الفنى الأسبق لأندى باوك اليونانى، دائرة المرشحين لتولى تدريب فريق وادى دجلة، خلفًا لليونانى تاكيس جونيس الذى رحل عن تدريب الغزلان عقب فسخ تعاقده مع الإدارة بالتراضى بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التي حقق الفريق في الفترة الماضية، وكان آخرها الخسارة من المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 0، في المباراة التي جمعتهما الاثنين قبل الماضي في مسابقة الدورى المصرى.

نيكوس صاحب الـ58 أصبح ينافس مواطنه ترايانوس ديلاس المدير الفنى السابق لأيك أثينا وبانيتوليكوس اليونانى، على قيادة الفريق الدجلاوى خلال الفترة المقبلة، وكشف مصدر مطلع بالنادى، أن نيكوس حضر إلى القاهرة وعقد جلسة مع مسئولو دجلة، ومن المنتظر أن تجرى الإدارة مفاضلة بين الثنائى المرشح قبل الاستقرار على أحدهما والإعلان عنه رسميًا.

يذكر أن اليونانى ترايانوس ديلاس متواجد حاليًا فى مصر، وتابع خسارة وادى دجلة من نادى مصر بنتيجة 2 / 1 فى دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر، وتوديع البطولة، حيث تولى القيادة الفنية للفريق فى هذا المباراة بشكل مؤقت الجزائرى مصطفى الخروبى الذى يعمل مدربًا للفريق الرديف.

وكان تاكيس جونياس تولى تدريب دجلة منذ عام ونصف، وبالتحديد فى أغسطس 2018، حيث قاد مباراة الفريق أمام الداخلية كأول ظهور له مع الفريق الدجلاوى.

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وقاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة، أكبر فوز حققه الفريق مع جونياس امام الجونة 4 / 1، وأكبر هزيمة تلقاها الفريق بقيادته 4 / 2 أمام الزمالك.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.