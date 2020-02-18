شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة الإماراتي يهدى الأهلي درع النادى.. والدرندلى يشيد بحسن الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الله سالم، المدير التنفيذى لنادى الوحدة الإماراتى، على إهداء درع النادى لخالد الدرندلى، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة بالإمارات، وذلك على هامش مران الفريق، الذى أقيم مساء اليوم، والذى استضافه نادى الوحدة، استعدادًا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرى التى تقام مساء الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبي.

وأعرب المدير التنفيذى لنادى الوحدة الإماراتى عن سعادته البالغة باستقبال النادى تدريبات الأهلى، التى أقيمت اليوم، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتى من منطلق العلاقات الطيبة والأخوة بين الناديين الشقيقين "الأهلى والوحدة".

ووجه الدرندلى الشكر إلى المدير التنفيذى لنادى الوحدة، على التكريم وحسن الاستقبال، الذى وجده فريق الأهلى منذ وصوله إلى ملعب التدريب، ومحاولة المسؤولين عن النادى الإماراتى تذليل أى عقبات، وأكد أن هذا التكريم ليس جديدًا على النادى الإماراتى ومسؤوليه، الذين تجمعهم بالأهلى علاقات ود ومحبة وكل تقدير.

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وتضم قائمة الزمالك كلا: من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفى فتحى - أشرف بن شرقى - محمد عنتر فى خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو فى خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".

واشتمل مران اليوم على الجوانب الفنية وفقرة بدنية قوية، وركّز فايلرعلى الجوانب الفنية والخططية فى المران، وخاض اللاعبون تقسيمة قوية فى نهاية المران وحرص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خلال المران وشهدت تدريبات الكرة حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين.