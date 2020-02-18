شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نجم الأهلي يتلقى صدمة قوية قبل مباراة السوبر المصري ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات ، وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

جدير بالذكر أن خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول للكرة بالإمارات حضر المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الوحدة، ضمن الاستعدادات لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وكان في استقبال بعثة فريق الكرة بالأهلي، برئاسة الدرندلي، قبل مران اليوم، عبدالله سالم، المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي، وعدد من قيادات النادي، الذين حرصوا على الترحيب برئيس البعثة وفريق الأهلي، وحضور المران لتذليل أي عقبات أمام الفريق، الذي خاض مرانه مساء اليوم.