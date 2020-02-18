شكرا لقرائتكم خبر عن أسوة بالزمالك.. الأهلى يطلب تغيير فندق إقامته فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو الأهلي تغيير فندق إقامة الفريق في أبوظبي اعتراضًا على بعض الأمور في الفندق، يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر المصري مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد، كان الزمالك طلب تغيير الفندق وهو ما حدث اليوم بمعرفة اللجنة المنظمة.

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وتضم قائمة الزمالك كلاً من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".