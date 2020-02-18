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فايلر يعقد جلسة مع لاعبى الأهلي قبل انطلاق المران استعدادا للسوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي للفريق على ملعب نادي الوحدة الإماراتي. وحرص فايلر على توجيه بعض التعليمات الفنية وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران. 

 

وأقيم مران الفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي، في إطار الاستعدادات لمباراة كأس السوبر المصرية. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرية، في السابعة مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

 

وخاض رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي. 

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وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات المنفردة بالكرة، تحت إشراف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق. 

 

وانتظم رمضان صبحي في التدريبات البدنية بشكل طبيعي، قبل أن ينفذ جانبًا منفردًا من تدريبات الكرة بشكل إضافي، وفق تعليمات المدير الفني، رينيه فايلر. 

 

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