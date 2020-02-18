شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعقد جلسة مع لاعبى الأهلي قبل انطلاق المران استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر
وأقيم مران الفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي، في إطار الاستعدادات لمباراة كأس السوبر المصرية. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرية، في السابعة مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.
وخاض رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي.
وخاض اللاعب جانبًا من التدريبات المنفردة بالكرة، تحت إشراف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق.
وانتظم رمضان صبحي في التدريبات البدنية بشكل طبيعي، قبل أن ينفذ جانبًا منفردًا من تدريبات الكرة بشكل إضافي، وفق تعليمات المدير الفني، رينيه فايلر.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعقد جلسة مع لاعبى الأهلي قبل انطلاق المران استعدادا للسوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.