شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعقد جلسة مع لاعبى الأهلي قبل انطلاق المران استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي للفريق على ملعب نادي الوحدة الإماراتي. وحرص فايلر على توجيه بعض التعليمات الفنية وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأقيم مران الفريق اليوم على ملعب الوحدة الإماراتي، في إطار الاستعدادات لمباراة كأس السوبر المصرية. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرية، في السابعة مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.