شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجدد الثقة في مدير المركز الأولمبي بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تجديد الثقة في الدكتور عاطف حمودة المدير التنفيذي لـ المركز الأولمبي بالمعادي، واستمراره في منصبة لمدة عام جديد، ووجه عاطف حمودة الشكر لوزير الشباب والرياضة علي تجديد الثقة مرة أخرى واستمراره في منصبه، مؤكدًا أنه يسعي بالعمل والجهد ليظل المركز الأولمبي قلعة منيرة في سماء الرياضة المصرية ومنبرًا للشباب وقبلة مشرفة لكل الوفود على مستوى الجمهورية وعلى المستوي العربي والأفريقي.

يذكر أن عاطف حمودة عمل مديرًا لحمام السباحة فى التسعينيات ثم مدير لقطاع الكرة وتدرج بالمناصب حتي أصبح مديرًا تنفيذًا للمركز الأولمبى، وقد ساهم فى حصد الميداليات الذهبية والفضية فى أغلب البطولات الرياضية.

كما نظم عاطف حمودة ورش عمل للعاملين بداخل المركز لتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وعقد دورات التدريبية للارتقاء بالمركز.

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واستضاف المركز الأولمبي مؤخرًا العديد من معسكرات المنتخبات الوطنية التي تستعد بقوة لأولمبياد ريو دي جانيرو، حيث استضاف معسكرًا مشتركًا لمنتخب الملاكمة مع منتخب الأردن لملاكمة، كما استضافة معسكرًا مشتركًا بين المنتخب الوطني للسلاح ونادي بني.

كما استقبل المركز الأولمبي خلال هذه الأيام، الوفود الشبابية المشاركة في فعاليات مسابقه إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.