بعد استضافته للفريق.. الوحدة الإماراتي يُهدي الأهلي درعًا قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أهدى عبدالله سالم، المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي، درع النادي لخالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة فريق الكرة بالإمارات.

جاء ذلك على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، والذي استضافه نادي الوحدة، استعدادًا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي عن سعادته البالغة باستقبال النادي تدريبات الأهلي، التي أُقيمت اليوم، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي من منطلق العلاقات الطيبة والأخوة بين الناديين الأهلي والوحدة.

Advertisements

ووجه الدرندلي الشكر إلى المدير التنفيذي لنادي الوحدة، على التكريم وحسن الاستقبال، الذي وجده فريق الأهلي منذ وصوله إلى ملعب التدريب، ومحاولة المسؤولين عن النادي الإماراتي تذليل أي عقبات، وأكد أن هذا التكريم ليس جديدًا على النادي الإماراتي ومسؤوليه، الذين تجمعهم بالأهلي علاقات ود ومحبة وكل تقدير.

وحضر خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول للكرة بالإمارات، مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الوحدة، ضمن الاستعدادات لمباراة السوبر.

وكان في استقبال بعثة فريق الكرة بالأهلي، برئاسة الدرندلي، قبل مران اليوم، عبدالله سالم، المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي، وعدد من قيادات النادي، الذين حرصوا على الترحيب برئيس البعثة وفريق الأهلي، وحضور المران لتذليل أي عقبات أمام الفريق، الذي خاض مرانه مساء اليوم، واشتمل على الجوانب الفنية والخططية وفقرة بدنية قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرية، التي تقام في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.