تذاكر السوبر.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق المتواجدة في الإمارات، اقتراب نفاد تذاكر جماهير الأبيض لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر لها يوم الخميس المقبل في أبو ظبي.

وقال أحمد مرتضى، في تصريحات عبر قناة "الزمالك" الثلاثاء: "بدأت طرح تذاكر جماهير الزمالك منذ 10 أيام لكنها لم تنفد حتى الآن، واقتربت التذاكر من النفاد، حيث كان يتبقى 8 آلاف تذكرة وتم بيع 7 آلاف".

وأضاف: "لا توجد أزمة كما تردد عبر السوشيال ميديا (مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك)، احذروا من مثل هذه الفتن، لذلك هناك مسؤولية من مجلس الإدارة لتجاوزها، كرة القدم خُلقت من أجل الجمهور".

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وأكمل: "ليس كل ما يُقال عن ملف تذاكر السوبر حقيقيًا، احذروا السوشيال ميديا والصفحات التي تتاجر بالجماهير لكسب تعاطف الناس، تردد أكثر من مرة أن فرجاني ساسي هرب من النادي لكنه مستمر".

وتابع: "مع احترامي للجميع، من حقك عدم تشجيع الأهلي في المسابقات الإفريقية لكن لا تعلن ذلك عبر وسائل الإعلام، كرة القدم فيها مكسب وخسارة ولا يصح أن نتجاوز في حق المنافس و(التحفيل) مرفوض".

وأتم رئيس بعثة الزمالك في الإمارات قائلا: "يجب أن يخرج السوبر بشكل مشرف، وسعداء بأن كلاسيكو العرب بين الزمالك والأهلي".