ميدو يعلق على إمكانية تدريبه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، أن من الصعب عليه تدريب النادي الأهلي، مشيراً إلى أن أبناء القلعة الحمراء هم الأحق بتدريبه.

وقال ميدو في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية عند سؤاله عن تدريب الأهلي: "صعب إني أدرب الأهلي، ودائماً أقول أن أبناء النادي أحق بأنهم هم الذين يقوموا بتدريب النادي الذي عاشوا وتدربوا به".

وأضاف: "الأهلي نادي كبير وصاحب تاريخ كبير والجميع يجب أن يقوموا بتقديره".

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وتابع ميدو: "الاحتراف موجود، ولكن المدرب الوحيد الذي كان من أبناء النادي المنافس وقام بتدريب الزمالك كان الكابتن محمود الجوهري، وكان حالة خاصة ونجح مع نادي الزمالك وواجه العديد من الصعوبات".

واختتم ميدو تصريحاته قائلاً: "أي مدرب سيواجه صعوبات كبيرة لو قام بتدريب النادي المنافس للنادي الذي ينتمي له".

يذكر أن الزمالك يواجه الأهلي على كأس السوبر المصري، الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.