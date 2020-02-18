مران الأهلي قبل السوبر.. . مشاركة رمضان صبحي.. وفقرة لركلات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، استعدادًا لخوض لقاء كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لتوجيه بعض التعليمات الفنية وتحديد مهام اللاعبين خلال التدريب.

وشارك رمضان صبحي في التدريب بعدما خاض فقرة تدريبات منفردة بالكرة على هامش المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق.

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وانتظم رمضان صبحي في التدريبات البدنية بشكل طبيعي، قبل أن ينفذ تدريبات للكرة بشكل إضافي فردي وفقًا لتعليمات فايلر.

وقام توماس بينكيل مخطط أحمال الأهلي فقرة تدريبات بدنية مطولة للاعبي الفريق، حيث اشتمل على تدريبات متنوعة قبل الانتظام في تدريبات الكرة.

وركز فايلر على الجوانب الفنية والخططية خلال المران، بالإضافة إلى تدريب خاص للاعبين على تنفيذ ركلات الجزاء.