منتخب مصر للشباب يمطر شباك الجزائر برباعية في كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق منتخب مصر للشباب فوزا كاسحا على نظيره الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس العرب للشباب تحت 20 عام.

ويلعب منتخبا مصر والجزائر ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتي شهدت تفوق السعودية -مستضيف المسابقة- على فلسطين بأربعة أهداف نظيفة ظهر اليوم الثلاثاء.

وجاء تشكيل مصر على النحو التالي: فارس السيد، حازم هاني، حسام عبد المجيد، حسام حسن، العربي بدر، إبراهيم عادل، أحمد نبيل، أسامه فيصل، محمود جهاد، محمد أشرف، محمود صابر.

وعلى الجانب الأخر لعب الجزائر بتشكيل مكون من : رضوان معاشو، محمد حميدي، شمس الدين بكوش، أيوب دربال، ياسين تيتراوي، حذيفة عرفي، محمد بلخير، مروان زروقي، طلال بوالصوف، عبد الجليل منصر، ميلود دادا.



وسجل المنتخب المصري هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة 7، بعدما تلقى أسامه فيصل كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها بقدمه مباشرةً في الشباك الجزائرية.

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وسجل فيصل مجددا في الدقيقة 48، ليمنح منتخب مصر الهدف الثاني، وذلك بعد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، ليصوب الكرة في الشباك.

ومنح حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب الجزائر في الدقيقة 66، ليهدرها مروان زروقي بعدما سددها في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن منتخب الجزائر في الدقيقة 73 من إدراك هدف تضيق الفارق، ليكون قريبا من الوصول التعادل.

وأضاف محمود عبد المحسن الهدف الثالث لمنتخب مصر مع حلول الدقيقة 83، ليصعب الأمور على منتخب الجزائر.

واختتم إبراهيم عادل اهداف منتخب مصر في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي، مستغلا خطأ لدفاع منتخب الجزائر.