كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

يصنف أتلتيكو مدريد على أنه ثالث أكثر الفرق الإسبانية خوضاً للمباريات ضد ليفربول خلال تاريخ النادي الإنجليزي، بعد القطبين برشلونة وريال مدريد، حيث لعب “الريدز” أربع مواجهات سابقة أمام “الروخي بلانكوس”.



وتنطلق مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا يوم غدٍ الثلاثاء، عندما يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد في ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، قبل مباراة الإياب التي تجمعهما في الحادي عشر من شهر مارس القادم على ملعب “أنفيلد رود”.

تاريخ مواجهات ليفربول وأتلتيكو مدريد في

دوري أبطال أوروبانهائي مبكر، هذا ما يتم وصف المباراة بين كتيبتي المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني وضيفه الألماني يورجن كلوب الذي يحاول الدفاع عن لقبه، حيث قال في تصريح لصحيفة جارديان البريطانية قبل أيام “لا أعرف إذا سنكرر ما فعلناه في الموسم الماضي لكن علينا القتال للحفاظ على اللقب، ما قمنا به يعني أننا نستطيع التغلب على الأفضل، لكن هذا لا يعني أننا سنفعل ذلك”.

ولن تكون المهمة سهلة منذ بدايتها أمام ليفربول الذي يصطدم بأتلتيكو مدريد في خامس وسادس مواجهة بينهما.

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وفي المباريات الأربع السابقة بين ليفربول وأتلتيكو مدريد حقق كل منهما فوزاً واحداً، بينهما انتهت مباراتين على نتيجة التعادل، وسجل كل طرف أربعة أهداف.

ولا تعود المباريات الأربعة إلى زمن طويل، حيث أن أول مباراتين أقيمتا في موسم 2008-2009 ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا، وانتهت كل مباراة بالتعادل.

وفي ثالث ورابع المواجهات التقى الفريقان في الدوري الأوروبي، وفاز كل طرف على الآخر بفارق هدف.

ويعتبر الأوروجوياني دييجو فورلان الوحيد بين لاعبي الفريقين الذي سجل أكثر هدف، حيث دون هدفين في شباك ليفربول.