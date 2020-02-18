النصر السعودي يفوز على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

حقق فريق النصر السعودي فوزا مهما على نظيره فريق العين الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

أحرز ثنائية النصر مختار علي، عبدالرزاق حمد الله في الدقيقتين ٥٧، ٨٠ من زمن اللقاء. بينما أحرز هدف العين الإماراتي الوحيد عمر ياسين في الدقيقة ١٨ من زمن اللقاء.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا : سباهان

أصفهان الإيراني ٤ نقاط. النصر السعودي ٤ نقاط. السد القطري نقطتين. العين الإماراتي بدون اي رصيد من النقاط.ويستعد نادى النصر السعودي لمواجهة نظيره فريق سباهان أصفهان الإيراني يوم الثلاثاء ٣ مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما يستضيف نادى العين الإماراتي فريق السد القطري.