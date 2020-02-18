ريال مدريد يقدم لاعبه البرازيلي الجديد رينيه خيسوس

نظم نادي الإسباني ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء مؤتمرًا صحفيا علي ملعب الملكي سانتياجو بيرنابيو، لتقديم لاعبه الجديد البرازيلي رينيه خيسوس، والمنضم لصوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.
وشهد المؤتمر توقيع عقد اللاعب الجديد جيسوس حتي عام 2026 أي لمدة
وقال رينيه جيسوس بعد تقديمه: " إنه يوم سعيد للغاية بالنسبة لي، لأنني حققت حلمي طفولتي، وأريد أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي الكبير، تحيا مدريد".
ويلعب البرازيلي رينيه جيسوس صاحب الـ 18 عامًا في مركز الوسط وصانع الألعاب، وقد تعاقد ربال مدريد معه لما أبداه اللاعب من أداء مع فريقه فلامينجو البرازيلي، كما شارك اللاعب مع منتخب البرازيل تحت 17 عامًا، وتحت 23 عامًا.
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