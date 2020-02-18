الخماسي الحديث يصدر بياناً بشأن تواجد منتخب الصين مع لاعبي مصر في مران السباحة

أصدر الإتحاد المصرى للخماسى الحديث بياناً بشأن ما أثير بالأمس من بعض أولياء أمور سباحين مشاركين فى بطولة سباحة مقامة بهيئة ستاد القاهرة الدولى من خوف وتحفظ عند رؤيتهم لمنتخب الصين للخماسى الحديث وهو يتدرب مع منتخب مصر وبيلاروسيا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا بالمعسكر الدولى المقام بالقاهره إستعداداً لبطولة كأس العالم رقم (1) للخماسى الحديث ( المقامه من 26 /2 – 1/3/2020 ) بملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس ) والمؤهله للدوره الأوليمبية طوكيو 2020 هذا الصيف .
وأوضح الاتحاد عبر بيانه الصادر بعض النقاط كالتالي :
1- إتخذت دولة الصين كل الإحتياطات المطلوبة لجميع لاعبيها بالمنتخبات القومية الرياضية وذلك من بدايه تاريخ ظهور فيروس كورونا بالدولة وذلك بعزل جميع المنتخبات لكل الألعاب المختلفة بمنطقة أمنه بالصين وعمل حجر صحى لهم ( لمده تجاوزت 14 يوم ) وذلك للتأكد من عدم حمل أى فرد منهم للفيروس .
2-2020 هى سنة التأهل والتصفيات المؤهلة للدوره الأوليمبية طوكيو 2020 إتخذت الصين قرار ببعث هذه المنتخبات (الأمنه تماماً) ومدربيها إلى معسكرات خارجيه ومنها يبدأ كل فريق مرحله التأهيل والبطولات الخارجيه . على
3- منتخب الصين للخماسى الحديث قادم الى مصر من مدينة فرانكفورت ( بألمانيا ) يوم 15 / 2 / 2020 على رحلة الطيران الألمانى لوفتهانزا ( LH582) .
4- الإتحاد المصرى للخماسى الحديث كان قد خاطب وزارة الشباب والرياضه ووزارة الصحه وجميع الجهات الأمنية بمواعيد وصول ومغادرة جميع الفرق القادمه للمشاركه فى بطولة كأس العالم رقم (1) بالقاهره ( والمؤهله للدوره الأوليمبيه طوكيو 2020 ) وبالفعل تم إستقبالهم بالمطار من قبل مسئولين الحجر الصحى بالمطار وتم الكشف عليهم وبعد التأكد من سلامتهم تم أخذ جميع بياناتهم ومكان إقامتهم بمصر للمتابعة اليوميه لهم بعد ذلك (وقد إستغرق خروجهم من مطار القاهرة بعد وصولهم أكثر من 8 ساعات كاملة) .
5- لايمكن لأى دوله مقام على أرضها أى بطوله كبرى مؤهلة للدوره الأوليمبيه طوكيو 2020 فى أى رياضه أوليمبيه أن تمنع أى دوله أخرى من المشاركة ( إذا كان لاعبيها بحاله صحية سليمة وغير معدية) لأى سبب كان .
6- يوجد بجمهورية مصر العربية أكثر من منتخب للصين ( فى العاب أخرى غير الخماسى الحديث ) وسوف يشاركون أيضاً فى تصفيات مؤهله للدوره الأوليمبيه وأيضاً تم عمل نفس الإجراءات الوقائية لهم التى تمت مع منتخب الخماسى الحديث .
7- يوجد متابعه يوميه أيضاً من اللجنه الطبيه بالإتحاد مع البعثه الصينية وتعاون تام وذلك دون أن نعرض البعثه الصينيه لأى إحراج أو سوء معامله أو تفرقه عنصريه إتجاههم .
وفى النهايه نؤكد للجميع بأن الإتحاد المصرى للخماسى الحديث قد أتخذ كل الإجراءات القانونيه والصحيه الوقائيه المطلوبه ولاعبينا ومدربينا يتدربون ( مع منتخبات أخرى أجنبيه ) مع المنتخب الصينى ولا نقبل أن يتم معاملة أى لاعب أو مدرب فى ضيافتنا بجمهورية مصر العربيه إلا بكل إحترام ونحن جميعاً فى مؤازرة المنتخب الصينى لمنع أى تفرقه عنصريه غير مقبوله إتجاههم من أى فرد .
ونؤكد بأن الإتحاد المصرى للخماسى الحديث يساند الشعب الصينى محنته الحالية ويتمنى إنتهائها قريباً . وموقفنا هو نفس موقف الدولة وهو مساندة دوله صديقه فى محنتها وتوفير كافة سبل الدعم والمسانده لمن يمثلوها على أرض مصر الحبيبة .
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