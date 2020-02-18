كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وتُقام المباراة في ملعب واندا متروبوليتانو.
ويغيب عن أتلتيكو مدريد اللاعب الشاب جواو فيليكس، بينما يتواجد دييجو كوستا في القائمة بعد عودته من الإصابة.
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام أتلتيكو مدريد:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.
التشكيل المتوقع لـ أتلتيكو مدريد أمام ليفربول:
حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: أرياس، سافيتش، خيمينيز، لودي.
خط الوسط: فيتولو، كوكي، توماس، ساؤول.
خط الهجوم: موراتا، كوريرا.
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