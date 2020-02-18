مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر متعدد كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول

يستأنف ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء مشواره الأوروبي نحو الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، بمواجهة أمام أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لمنافسات تشامبيونزليج.

المباراة ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي استضاف نهائي النسخة الماضية وشهد تتويج الريدز باللقب بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.

قبل مباراة اليوم، اطمأن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على حالة لاعبه السنغالي ساديو ماني بعد عودته من الإصابة

التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مساندة الريدز خلال مشواره بالدوري.

استعاد ماني عافيته وشارك في مباراة فريقه كبديل أمام نورويتش سيتي التي جمعتهما السبت الماضي، وقاد فريقه للفوز بهدف دون رد.

ومن المتوقع أن يحشد كلوب أسلحته الكاملة في مباراة اليوم ضد الفريق الإسباني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تسهل عليه مهمة العودة في

آنفيلد.

على الجانب الآخر، يعاني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد من بعض الغيابات في فريقه، حيث تأكد بشكل رسمي غياب جواو فيلكس للإصابة، بينما تواجد الفارو موراتا ودييجو كوستا في القائمة.

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

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خط الدفاع: سانتياجو أرياس، ميلينكوفيتش-سافيتش، جوزيه خيمينيز، رينان لودي.

خط الوسط: فيتولو، كوكي، توماس بارتي، ساؤول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، كوريرا.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيجي فينالدوم، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح، ساديو ماني.