نتيجة مباراة الدحيل والتعاون في دوري أبطال آسيا

يحل نادي الدحيل القطري ضيفاً ثقيلاً على نادي التعاون السعودي، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “عامر الخوذيري”، ستنطلق في تمام الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، على “ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

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ويأمل الفريقان التعاون وضيفه الدحيل في تحقيق الفوز الثاني تواليًا والوصول إلى النقطة السادسة بعد انتصارهم في الجولة الأولى على “الشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني“.

ويدخل سكري القصيم المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل خطف الثلاث نقاط، وتنفس البرتغالي “فيتور كامبيلوس” مدرب الفريق، الصعداء بعودة مهاجمه “ليندر تاوامبا” نجم الفريق، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي.

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وكان المهاجم الكاميروني قد غاب عن الملاعب لمدة 42 يومًا بعدما تعرض لكسر في الشظية وتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة “النصر” في لقاء كأس السوبر السعودي.

على الجانب الآخر يدخل فريق الدحيل القطري المباراة وعينه على اقتناص نقاط المباراة كاملة، بقيادة مهاجمه الفتاك “ماريو ماندزوكيتش” الذي احرز اولى اهدافه بقميص الفريق في الجولة الماضية امام “بيرسبوليس الإيراني”.

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