نتيجة مباراة السد وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا

يستقبل نادي السد القطري نظيره نادي سباهان اصفهان الإيراني، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “حسن العيدروس”، ستنطلق في تمام الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، على ملعب “جاسم بن حمد”.

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ويطمح “تشافي هيرنانديز” في استغلال امكانيات فريقه لحصد اول ثلاث نقاط للفريق في البطولة امام سباهان متسلحًا بعامل الأرض والجمهور.

وسيسعى عيال الذيب إلى رد اعتبارهم من فريق سباهان الذي تفوق عليهم في اخر مواجهة جمعت الفريقين بنتيجة مهينة (4-0)، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2014.

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على الجانب الآخر يدخل فريق سباهان أصفهان المباراة بمعنويات عالية بعد تغلبهم على فريق “العين الإماراتي” برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وسيسعى فريق نفش جهان إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة والوصول إلى النقطة السادسة.

تاريخ مواجهات الفريقين

وستكون مباراة اليوم هي الخامسة بين الفريقين في مشوار البطولة الآسيوية، حيث التقى الفريقان مرتين في البطولة عام 2011 الذي شهد تتويج الفريق القطري باللقب، وكذلك مرتين أخريين في دوري المجموعات عام 2014.

المواجهة الأولى بين العملاقين القاريين كانت في ربع النهائي لنسخة عام 2011 وخسر السد صفر-1 ذهابا لكنه اعتبر فائزا بثلاثية نظيفة بسبب إشراك سباهان الإيراني حينها للاعب موقوف.

وفي مباراة الإياب فاز بطل إيران بنتيجة 2-1 في الدوحة، لكنها نتيجة لم تعدل من الخسارة ذهابا بثلاثية، ليكمل السد القطري مشواره حتى المباراة النهائية، ويتوج بأول ألقابه في القرن الجديد آسيويا، والثاني بالبطولة عبر تاريخه.

أما المواجهتان الأخريان، بين الفريقين فكانتا في دور المجموعات عام 2014، وكان سباهان فريقا قويا جدا حينذاك، وفي مباراة الذهاب بالدوحة خسر بنتيجة 1-3، لكنه كشر عن أنيابه في طهران في مواجهة الإياب، وفاز برباعية نظيفة، لكنه ودع المجموعة حينها، بينما حل السد في المركز الثاني، وتأهل رسميا للدور التالي.

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