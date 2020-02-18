رياضة | نوران أمين تحصل علي ذهبية نيوجيرسي للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوران أمين تحصل علي ذهبية نيوجيرسي للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت اللاعبة البطلة/ نوران على أمين بالمركز الأول للناشئات تحت ١٩ سنة ، فى بطولة نيو چيرسى الذهبية للإسكواش The New Jersey Junior GOLD، والتي أقيمت خلال الفترة من ١٥ حتى ١٨ فبراير ٢٠٢٠ بولاية نيو چيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة ٢٢٥ لاعب ولاعبة.

وقد سبق لنوران الفوز بالمركز الأول فى بطولة فيلادلفيا للإسكواش والتى أقيمت خلال شهر سبتمبر الماضي ٢٠١٩ بأمريكا.

وجدير بالذكر أن نوران تدرس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ ٤ سنوات وتحتل حاليا المرتبة الأولى فى تصنيف

Advertisements

لاعبات الإسكواش تحت ١٩ سنة بأمريكا.

نوران التي بدأت ممارسة اللعبة بين جدران نادي سموحة وهي في سن السابعة من عمرها وانضمت للمنتخبات الوطنية في مختلف مراحلها السنية.

يذكر أن نوران متواجدة بصورة مستمرة علي مدار السنوات الأربعة الأخيرة داخل أمريكا لاستكمال دراستها بعد ان حصلت علي منحة دراسية نظرا لتفوقها الشديد في الاسكواش، وعلي مدار تواجدها تواصل نوران تدريباتها يوميا لصناعة مجد جديد يضاف لسجلها الشخصي وللاسكواش المصري.