رياضة | الأهلي يمنع كهربا من الصدام مع رئيس الزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يمنع كهربا من الصدام مع رئيس الزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مسؤولو النادي الأهلي من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق بعدم الصدام مع مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك على هامش مباراة السوبر المصري.

ويتقابل الزمالك مع الغريم التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل في دولة الإمارات ضمن منافسات السوبر المصري.

وعلم " الخليج 365 الرياضي" أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حذر كهربا من التعامل مع رئيس الزمالك مرتضي منصور، على منصة التتويج في السوبر المصري.

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وأبلغ عبد الحفيظ كهربا أنه من الوارد تقابلهما على منصة التتويج بعد المباراة، وحذره من التعامل مع رئيس الزمالك منعًا لأي مشادات كلامية أو اشتباكات.

من جانبه، أكد كهربا لمدير الكرة أنه يتفهم تعليماته ويلتزم بالمبادئ والنظام داخل القلعة الحمراء.

وطلب عبد الحفيظ من كهربا بالتركيز فقط وعدم الخروج عن تركيزه حال قيام الجماهير بتوجيه أي هتافات غير لائقة.