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رياضة | 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم مجانًا | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر Atletico Madrid vs Liverpool live stream

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة وأتلتيكو مدريد اليوم مجانًا | مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو بث مباشر Atletico Madrid vs Liverpool live stream والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء 18-2-2020  على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة ، مساء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020.

نرصد لكم كل ماتريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد المفتوحة والمشفرة ، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تذاع المباراة علي beIN Sports HD 2، من تعليق حفيظ دراجي.

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
Varzish Sport HD ياه سات 52 شرق 11785  افقي H 27500
ARENA SPORT 1
 		البلغاري 1.9 شرق 12380 افقي H 30000
CBC SPORT HD
 		الأذربيجاني 46 شرق 11135 افقي H 27500
IRIB Varesh  بدر سات 26 شرق 12265 افقي H 30000
IRIB Varesh  HD بدر سات 26 شرق 11881 افقي H 30000
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