رياضة | قبل السوبر المصري.. كيف جاءت نتائج مباريات "القمة" بعد تتويج الزمالك الإفريقي؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل السوبر المصري.. كيف جاءت نتائج مباريات "القمة" بعد تتويج الزمالك الإفريقي؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الكرة المصرية صوب ستاد "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، لمتابعة المواجهة النارية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري لموسم 2018 / 2019.

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري في تاريخ البطولة وحصد اللقب 11 مرة، بينما الزمالك يأتي في المرتبة الثانية وتوج باللقب المحلي 3 مرات فقط طوال تاريخه، بينما حقق فريقي المقاولون العرب، وحرس الحدود اللقب مرة وحيدة لكل منهما.

وتوج النادي الأهلي بآخر ألقاب السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك في المباراة التي جرت بينهما في 20 سبتمبر الماضي على ستاد "برج العرب" وفاز المارد الأحمر وقتها 3-2.

وتأتي مباراة السوبر المصري بين "القطبين" في ظروف مختلفة، حيث تقام بعد أيام قليلة من تتويج الزمالك بلقب بطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بعدما تغلب عليه 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ثاني بن جاسم" في العاصمة القطرية "الدوحة" وذلك يمنح لاعبي الفريق الأبيض دفعة معنوية قوية قبل "قمة السوبر".

ونرصد في هذا التقرير نتائج مباريات "القمة" بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت بعد تتويج الفريق الزملكاوي بالبطولات الإفريقية:-

سقوط مفاجئ للزمالك أمام الأهلي بعد أول تتويج إفريقي في تاريخه:

أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك بعد تتويج الأخير بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي في تاريخه عام 1984 على حساب شوتنج ستارز النيجيري، أقيمت يوم 6 يناير 1985 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وفاز الفريق الأهلاوي بهدف دون رد سجله (علاء ميهوب).

انتصار أبيض بـ"الديربي" بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا 1986:

بعد تتويج الزمالك بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 1986 على حساب أفريكا سبورت الإيفواري، التقي الفارس الأبيض بعد شهر تقريبا مع غريمه التقليدي الأهلي في "قمة الدوري" والتي أقيمت يوم 23 يناير 1987، وفاز الفريق الزملكاوي بهدف نظيف سجله (جمال عبد الحميد).

أيمن منصور يقود الزمالك لحسم "قمة" السوبر الإفريقي 1994:

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الزمالك نجح في حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 1993 على حساب كوتوكو الغاني، بعدها اصطدم بغريمه التقليدي الأهلي في "قمة إفريقية" ببطولة السوبر الإفريقي في 16 يناير 1994 وفاز الفارس الأبيض بهدف سجله (أيمن منصور) ليتوج بلقب البطولة.

خسارة مُذلة للزمالك في "القمة المحلية" بعد حصد لقبين إفريقيين:

نجح فريق الزمالك في التتويج ببطولتين إفريقيتين متتاليتين، الأولي لقب دوري أبطال إفريقيا 1996 على حساب شوتنج ستارز، والثانية كأس السوبر الإفريقي 1997 على حساب المقاولون العرب، وفي أول مباراة قمة أمام غريمه الأهلي بعدها والتي أقيمت يوم 4 يوليو1997 بالدوري الممتاز، خسر الفارس الأبيض 3-1، سجل أهداف المارد الأحمر (هادي خشبة "هدفين" – حسام حسن)، بينما أحرز هدف الأبيض (أحمد الكأس).

فوز ساحق للزمالك على الأهلي بعد التتويج بكأس الكؤوس الإفريقية:

بعد تتويج الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية عام 2000 على حساب كانون ياوندي، نجح الفارس الأبيض في حسم أول مباراة قمة أمام غريمه الأهلي والتي أقيمت في 2 مارس 2001 وفاز بنتيجة 3-1، سجل أهداف الفريق (حسام حسن "هدفين" – مدحت عبد الهادي)، وجاء هدف الأحمر عن طريق (علاء إبراهيم).

التعادل يحسم أول قمة بعد تتويج الزمالك بـ"النجمة الخامسة" 2002:

بعد نجاح فريق الزمالك في التتويج بخامس ألقابه في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002 على حساب الرجاء المغربي، تقابل مع غريمه الأهلي في 30 يناير 2003 بالدوري الممتاز، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل 2-2.

الزمالك يقهر الأهلي بثلاثية بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي 2003:

بعد تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي عام 2003 على حساب الوداد المغربي بنتيجة 3-1، نجح في الفوز على غريمه الأهلي في أول مباراة قمة بينهما بعد لقاء السوبر، وأقيمت في 19 أبريل من نفس العام ببطولة الدوري الممتاز وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1 أيضا، سجل أهدافه (حسام حسن – عبد الحليم علي – جمال حمزة)، وسجل للأحمر (أحمد بلال).

"معلول" يُعكنن على الزملكاوية بعد التتويج بكأس الكونفيدرالية 2019:

بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الاولي في تاريخه عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي، فشل في الفوز بأول مباراة قمة أمام غريمه الأهلي، حيث خسر أمام المارد الأحمر بهدف دون مقابل سجله التونسي (علي معلول) في المباراة التي جمعت الفريقين في 28 يوليو من العام نفسه.