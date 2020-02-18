رياضة | تعرف على مباريات الجولة 20 لفرق بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات الجولة 20 لفرق بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتمت اليوم منافسات الاسبوع 20 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، وشهدت مباريات المجموعة إثارة ومتابعة كبرى بجميع المباريات قبيل انتهاء المسابقة بأسابيع قليلة وفى ظل ظل الصراع على حجز بطاقة الصعود أو بمنطقة الهروب من قاع جدول المجموعة .

وشهدت مباريات الجولة إحراز 18 هدف فى 6 مباريات ، ليواصل سمسطا الرياضى تصدره للمجموعة واستمرار منافسة عاملين غارب والواسطى على المنافسة فيما استمر ببا الرياضى فى تذيل ترتيب المجموعة .

سمسطا متصدر المجموعة بقيادة مديره الفنى على حسن نجح فى تحقيق فوز مثير بنتيجة 1/2 على مضيفه راس غارب واحرز لسمسطا هيثم عبد الرؤوف ومحمد سمير

فيما خسر ناصر بنى سويف أمام شقيقه الواسطى الرياضى بمباراة ديربي بنى سويف بثلاثية نظيفة نجح فى احرازها

سمير محمد طه ومحمد عصام ومحمد ديالو .

ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى بدأ المباراة بتشكيل مكون من احمد محمد عبد الرحيم ومحمد حسن واسلام رمضان ومحمد رجب ومحمود سيد ومحمد عامر وأحمد ايمن وأحمد سيد ومحمود محمد محمود وياسر محمد ومحمد متولى .

فيما بدأ احمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى المباراة بتشكيل مكون من احمد صفوت وأحمد حمدى وعنتر أسامة وسعد نادى وعمر محمد عبد الخالق وسمير محمد طه ومحمد ديالو ومحمد عصام ووليد محمد واحمد عزت وطه احمد عبد الحليم .

وخلال اللقاء أجرى الواسطى تغييرات بنزول كلا من طارق جمال وعبد الله عاطف وحسام محمد بدلا منه محمد عبد الحليم ومحمد عصام وسمير محمد .

فيما أجرى ناصر بنى سويف تغييرات بنزول كلا من باسل مصطفى ورمضان عبد العليم وحسام محمد بدلا من محمود محمد ومحمد عامر وأحمد سيد .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من السيد منير وعاونه الثنائى سيد حسن ويوسف داهش وأحمد موسي مراقب مسابقات وحميدة سيد مراقب الحكام .

وحصل احمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى وصالح مصطفى المدير الفنى لناصر بنى سويف على الكارت الاصفر .

وسقط مركز شباب ببا فى فخ الخسارة أمام ضيفه مركز شباب الفيوم بهدف دون رد .

ونجح عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب فى تحقيق بثلاثية نظيفة على مطرطارس .

فيما تعادل اطسا أمام شقيقه سنورس الرياضى بديربي أبناء الفيوم بنتيجة 3/3 .

ونجح طامية فى تحقيق فوز على مركز شباب ابشواى بنتيجة 2 / 0.

فيما لم يلعب ابو كساة مباريات بتلك الجولة .

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ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1 - سمسطا 35 نقطة

2 - عاملين غارب 34

3 - الواسطى 33

4 - مطرطارس 31 نقطة

5 - طامية 29 نقطة

6 - راس غارب 27 نقطة

7 - ساحة الفيوم 27 نقطة

8 - ابو كساة 24 نقطة

9 - اطسا 21 نقطة

10 - ابشواى 18 نقطة

11 سنورس 18 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط