رياضة | مران الأهلي بالإمارات| نجم الفريق يشارك والتدرب على ركلات الترجيح وجلسة بين فايلر واللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي بالإمارات| نجم الفريق يشارك والتدرب على ركلات الترجيح وجلسة بين فايلر واللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمران الفريق الجماعي المُقام على ملعب الوحدة الإماراتي، قبل مواجهة السوبر المصري.

وخاض اللاعب المران بشكل طبيعي،عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الخلفية والتي غاب على إثرها لما يقرب من شهرين عن مباريات الفريق.

وكان الأهلي نقل تدريباته من ملعب سلطان بن زايد إلى ملعب الوحدة، بطلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب عدم وجود سياج على ملعب المران الأول.

وشهدت أسوار ملعب الوحدة من الخارج، تشجيع كبير من الجالية المصرية المتواجدة هناك فور وصول اللاعبين لأرضية المران.

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وعقد فايلر، جلسة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح تفاصيل التدريبات، على أن يعقب المران جلسة مطولة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس.

كما شهد المران، تدرب اللاعبين على ركلات الجزاء الترجيحية، بأوامر من الجهاز الفني، تحسبًا لانتهاء المباراة بنتيجة التعادل.

ويختتم الفريق تدريباته، في السابعة مساء غدٍ على ملعب مباراة محمد بن زايد، حسب اللوائح التي ينص عليها الاتحاد الدولي.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات مباراة الأهلي ضد الزمالك، في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات لقب كأس السوبر المصري.