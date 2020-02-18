رياضة | 4 لاعبين يرجحون كفة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 لاعبين يرجحون كفة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي مع نادي الزمالك يوم الخميس المقبل 20 فبراير في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في أبوظبي بالإمارات ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

ويعد هذا هو اللقاء الأول للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك ضد النادي الأهلي، بينما سيكون الثاني للمدرب السويسري رينيه فايلر ضد نادي الزمالك، حيث نجح في تحقيق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي السوبر أيضا ببداية الموسم الحالي.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" 4 لاعبين يرجحون كفة النادي الأهلي ضد الزمالك.

- علي معلول

يعد اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من أبرز اللاعبين في الفريق خلال السنوات الماضية، حيث يعتمد المارد الأحمر عليه بشكل أساسي خاصة في الحلول الهجومية من الجبهة اليسرى، وكان معلول من أبرز اللاعبين مع الفريق خلال مباريات القمة الماضية، ومن المنتظر أن يقدم مستوى قوي في مباراة السوبر المقبلة بالرغم من احتمالية استمرار غياب رمضان صبحي الذي يلعب جناح أمامه في نفس الجبهة ويمثلون ثنائي قوي على دفاع المنافس.

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- جونيور آجايي

عاد اللاعب النيجيري جونيور اجايي لمستوياته المعتادة له مع النادي الأهلي هذا الموسم، وذلك بعد إنهاء الموسم الماضي بشكل سيئ للغاية، وكانت البداية بمبارة السوبر المصري في بداية الموسم ضد نادي الزمالك وتسجيله لهدفين في شباك محمد عواد حارس الفريق الابيض، واحرز النيجيري هدفا أيضاً في المباراة الأخيرة ضد النادي المصري البورسعيدي بالدوري العام، ويظهر اجايي بشكل مميز عندما يلعب كمهاجم صريح ويقل أداءه بشكل ملحوظ عندما يتحول للجانبين فخطورته الكبرى تكون في العمق.

- محمد مجدي أفشة

أصبح محمد مجدي أفشة مع أهم اللاعبين في صفوف النادي الأهلي هذا الموسم بعد التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من نادي بيراميدز، حيث يعتمد عليه الفريق في مركز صناعة اللعب ونقل الهجمة من الدفاع إلى الهجوم، ويملك افشه تمريرات سحرية ظهرت في الكثير من المباريات خلال الموسم الجاري وأيضاً يتقدم بشكل مؤثر ويسجل اهداف مؤثرة مع النادي الأحمر، وسيكون تواجده داخل الملعب يمثل قوة كبيرة لخط وسط النادي الأهلي.

- أليو ديانج

ظهر اللاعب المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بعد انسجامه مع الفريق بشكل مميز للغاية، وأصبح يمثل قوة كبيرة للفريق وبخط الوسط مع عمرو السولية، ويتميز ديانج بزيادته على الجانب الهجومي وتسديداته الصاروخية على المنافس، وأيضا يصنع اللاعب المالي الفرص لزملائه في الجانب الهجومي بشكل رائع ويخترق دفاع الخصم بسرعته ويشكل فارق لفريقه في بعض الأوقات الحاسمة.