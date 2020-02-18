رياضة | نجم ريال مدريد على رادار يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على رادار يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن رودريجيز عاد إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي بعد أن قضى آخر موسمين معاراً في صفوف بايرن ميونخ الألماني لكنه لم يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بسبب كثرة إصاباته وشارك في 7 مباريات فقط في الدوري الإسباني حتى الآن وسجل هدف وحيد.
وأكد موقع فوتبول إيطاليا رغبة يوفنتوس في الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل ضم خيمس رودريجيز.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رودريجيز كان على وشك الرحيل إلى نابولي في الصيف الماضي بطلب من مدربه السابق كارلو أنشيلوتي لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد.
وأوضح الموقع الإيطالي أنه يمكن ليوفنتوس أن يتحرك لضم رودريجيز في الصيف، حيث سيتبقى موسم وحيد في تعاقد رودريجيز مع ريال مدريد والذي سينتهي في عام 2021 وسيرغب الملكي في الحصول على مقابل مادي من بيعه بدلاً من رحيله مجاناً.