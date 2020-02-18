رياضة | نجم ريال مدريد على رادار يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على رادار يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع الكولومبي خيمس رودريجيز نجم خط وسط ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن رودريجيز عاد إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي بعد أن قضى آخر موسمين معاراً في صفوف بايرن ميونخ الألماني لكنه لم يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بسبب كثرة إصاباته وشارك في 7 مباريات فقط في الدوري الإسباني حتى الآن وسجل هدف وحيد.



وأكد موقع فوتبول إيطاليا رغبة يوفنتوس في الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل ضم خيمس رودريجيز.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رودريجيز كان على وشك الرحيل إلى نابولي في الصيف الماضي بطلب من مدربه السابق كارلو أنشيلوتي لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ريال مدريد.



وأوضح الموقع الإيطالي أنه يمكن ليوفنتوس أن يتحرك لضم رودريجيز في الصيف، حيث سيتبقى موسم وحيد في تعاقد رودريجيز مع ريال مدريد والذي سينتهي في عام 2021 وسيرغب الملكي في الحصول على مقابل مادي من بيعه بدلاً من رحيله مجاناً.