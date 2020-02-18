رياضة | الجانب الدفاعي يميز زيزو عن أوناجم في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجانب الدفاعي يميز زيزو عن أوناجم في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك موقفه بشأن الجناح الأيمن للفريق في مباراة القمة أمام الأهلي يوم الخميس المقبل.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري بالإمارات على ملعب محمد بن زايد.

وجاء قرار كارتيرون بالاعتماد على أحمد سيد زيزو بدلًا من المغربي محمد أوناجم في مركز الجناح الأيمن بسبب إجادة الأول في الجانب الدفاعي بشكل أكبر وهو ما يحتاجه المدرب بسبب قوة الجانب الهجومي للأهلي.

كما جاء تنفيذ الجانب التكتيكي لزيزو بصورة مميزة في مباراة الترجي التونسي الماضية بالسوبر الافريقي ليدفع المدرب للتمسك ببقائه في التشكيل الأساسي.

وتغلب الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في السوبر الافريقي.