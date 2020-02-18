رياضة | بالأرقام.. نسبة المشاركات تمنح كهربا التفوق على بن شرقي قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. نسبة المشاركات تمنح كهربا التفوق على بن شرقي قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب محمد بن زايد ملعب الجزيرة الإماراتي، لاستضافة مباراة السوبر المصري بين ناديي الأهلي والزمالك، موسم 2018-2019.

ويدخل النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، المباراة بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز، فيما سيكون الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على موعد مع المواجهة بصفتة حاملًا لقب كأس مصر.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها الإمارات مواجهة السوبر بين ناديي القمة المصري، حيث إلتقى الغريمين من قبل في الإمارات بثلاث مناسبات، حقق فيها الأهلي الفوز مرتين فيما نجح الزمالك في التتويج بلقب وحيد.

السوبر المصري على مدار تاريخه حمل لقبه الأهلي في 11 مناسبة سابقة، منها 5 مرات على حساب غريمه الزمالك، على الجانب الأخر حقق الفارس الأبيض كأس السوبر المصري 3 مرات منها مرة وحيدة على المارد الأحمر.

أخر بطولة سوبر جمعت الفريقين، كانت بطولة الموسم قبل الماضي، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وكانت المباراة الأولى للسويسري رينيه فايلر والذي تولى فيها تدريب الأهلي خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، وفاز فيها الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

ويعد أبرز اللاعبين في كلا الفريقين هما محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي والمغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، واللذان ينتظران متابعة خاصة من قبل الجماهير.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أرقام الثنائي قبل مواجهة السوبر المصري من خلال التقرير الآتي:-

1- "محمود كهربا"



خاض محمود كهربا مع الأهلي 9 مواجهات، كانت مجموع دقائقها 213 دقيقة محليًا وإفريقيًا.

نجح كهربا في فرض اسمه بعدما أحرز 3 أهداف خلال مبارياته مع المارد الأحمر، وصنع مثلهما لزملائه.

2- "أشرف بن شرقي"



لعب المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك، 22 مواجهة، بمجموع 1734 دقيقة، محليًا وإفريقيًا.

استطاع بن شرقي خلال تلك المباريات والدقائق في إحراز 10 أهداف وصنع 6 أهداف فقط.

وتشير الأرقام إلى تفوق محمود كهربا على المغربي بن شرقي، نسبةً لعدد مشاركاته بالمباريات والدقائق، مقارنةً باللاعب المغربي.