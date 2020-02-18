رياضة | السكة الحديد يحقق فوز صعب على الأميرية في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يحقق فوز صعب على الأميرية في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة الـ 23 للمجموعة السادسة من دوري القسم الثالث فوز صعب لفريق السكة الحديد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على حساب مضيفه فريق مركز شباب الأميرية.

خاض فريق السكة المباراة بشكيل تتكون من ، إبراهيم شعللها، محمود أكمل، حسن بشندى، أسامة صبحى، المتولى محمود، عبد العليم السيد، فتحي مجدى، محمد رمزي، فوزي الكاشف، أحمد عارف توتي.

وتواجد في البدلاء، محمد جمال، حمودي محمد، حازم شعيب، مهاب ياسر، محمد عبد الفتاح شولا، كونى امادر ، محمد جمعه.

بينما فريق الأميرية ضم سعيد جمال، على عصمت، بهاء صفوت، بلال محمد، محمد سمير، عمر علي، محمد أحمد إسماعيل، عبد الرحمن محمد، أحمد سامى، محمود ناصر، مصطفى محمود.

وتواجد في البدلاء، عمر رأفت، نادر موسى، أحمد عبد الرحيم، حسن محمد حسين، محمود السيد، محمد رضا، أحمد حمدي.

تقدم الأميرية بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول، سجل الأهداف مصطفى محمود شامبو الهدف الأول في الدقيقة 15، وتعادل فوزي الكاشف، للسكة في الدقيقة 35، وأضاف أحمد سامى الهدف الثاني للاميرية في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل حسن بشندى هدف التعادل للسكة في الدقيقة 23 ثم خطف

أمادو هدف الفوز لفريق السكة في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 90 أهدر بهاء صفوت ركله جزاء للأميرية ليخطف السكة فوز مثير.

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الفوز رفع رصيد فريق السكة الحديد إلى 42 نقطة، بالمركز الأول، وتوقف رصيد الأميرية عند 22 نقطة، في المركز الثاني عشر.

وأدار اللقاء الحكم أحمد العدوى ويعاونه مصطفى عطيه مساعد أول ومحمد أبو العزايم مساعد ثانى وأحمد السيد مراقب مسابقات وجمال على مراقب حكام.

فوز اتحاد الشرطة والبلاستيك والشمس وتعادل الغابة وسقوط طوخ

وحقق فريق اتحاد الشرطة فوزاً كبيراً خارج ملعبة على فريق ألماظة بثلاثة أهداف مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بثلاثة أهداف سجلها إبراهيم سعيد وإبراهيم سليمان ومحمد بغداى وسجل هدف ألماظة أحمد عماد في الشوط الثاني.

وفاز فريق البلاستيك على فريق شباب بطا بأربعة أهداف نظيفة، وفاز فريق الشمس على فريق بهتيم بهدفين دون رد.

وتعادل فريق بنها مع فريق مصر للتأمين بدون أهداف، وتعادل فريق الغابه مع سراى القبة بدون أهداف.

وفاز فريق المرج على فريق طوخ بأربعة أهداف مقابل هدفين انتهى الشوط الأول بتقدم المرج بهدفين مقابل هدف سجل هدفين المرج محمد خالد واضاف فضل محمد وعصام النشار هدفين في الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 42 نقطة

2- البلاستيك 37 نقطة

3- مصر للتأمين 37 نقطة

4- ألماظة 36 نقطة

5- العبور 35 نقطة

6- الشرطة 35 نقطة

7- الشمس 31 نقطة

8- شباب بطا 31 نقطة

9- بهتيم 30 نقطة

10- المرج 26 نقطة

11- بنها 23 نقطة

12- الأميرية 22 نقطة

13- ألعابه 22 نقطة

14- طوخ 19 نقطة

15- سراى القبة 6 نقاط

