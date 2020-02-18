رياضة | خاص.. نكشف حقيقة اتفاق حسام حسن لقيادة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. نكشف حقيقة اتفاق حسام حسن لقيادة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من التوأم حسام وإبراهيم حسن عن حقيقة توقيعه واتفاقه على تولي القيادة الفنية لفريق وادي دجلة خلفا لليوناني تاكيس جونيس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" على أنه لا صحة مطلقا لاقتراب التوأم من قيادة الفريق الدجلاوي ولم تحدث مفاوضات من قريب أو بعيد مؤكدا على أن كل ما تداول خلال الساعات الماضية غير صحيح على الإطلاق.

كما نفى نديم سامي نجل رئيس وادي دجلة الاتفاق على تدريب التوأم قيادة الفريق مضيفا جميع الخيارات متاحة لنا وهناك أكثر من مدير فني على طاولة الإدارة بينهم أجانب ولم نستقر على أحدا منهم حتى الأن.