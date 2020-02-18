رياضة | عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك لإصابة في التدريبات الجماعية للأبيض تحضيراً لمواجهة الأهلي في السوبر يوم الخميس المقبل.

وجاءت إصابة "زيزو" طفيفة بجرح خفيف بجوار عينه اليمني بعد التحامه مع أحد زملائه في التدريبات الجماعية اليوم.

ومن المنتظر خضوع "زيزو" لفحص طبي غدا قبل التدريبات بعد إصابته ولكن من المتوقع مشاركته في السوبر أمام الأهلي يوم الخميس المقبل بصورة طبيعية.

ووصل الزمالك عصر أمس الاثنين إلى أبو ظبي بعد تتويجه يوم الجمعة الماضي ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوحة القطرية.