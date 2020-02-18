رياضة | فاركو يعود بنقطة من مطروح بعد التعادل مع الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يعود بنقطة من مطروح بعد التعادل مع الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل نادي فاركو في مواصلة إنتصاراتة والإنفراد بالمقدمة بعد التعادل مع الحمام سلبيا في المباراة التي جرت بينهما اليوم بملعب الحمام في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

بدأ مجدي طلبة المدير الفني للحمام بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، وعبد الرحمن عبد النبي، ومهنا منصور، وأحمد بطوط، ومصطفي عفروتو، وعبد الرحمن كاستيلو، والدسوقي مسعد، ويايا كونية، وعمار شحاتة، ومحمود أبو جودة، وأحمد عاشور.

بينما دخل أحمد عاشور المدير الفني لفاركو اللقاء بتشكيل مكون من: محمود السيد، ومحمد سعيد، وأحمد العزب، وأحمد عوض، وأحمد ناصف، وجابر كامل، وبلال جمال، ويحيي زايد، ومحمود عبد اللة، ووحيد محسن، وكريم حسن.

بدأ الشوط الأول بداية هادئة بين الفريقين وانحصرت الكرة معظم الوقت في منتصف الملعب ولم يشهد الشوط أي خطورة بإستثناء ضياع هدف مؤكد من الدسوقي مسعد الذي أضاع الكرة وهو علي بعد خطوات من حارس فاركو ولكن سددها ضعيفة في يد الحارس وأجري الحمام أولي التغييرات الاضطرارية بنزول محمد بكار بدلا من مصطفي عفروتو الذي أشتكي من الأصابة وأعتمد لاعبي فاركو علي الكور الطولية والتي لم تشكل أي خطورة علي مرمي الحمام.

وفي الشوط الثاني ظهر الحمام بصورة أفضل بسبب تألق الإيفواري يايا كونية الذي راوغ أكثر من مرة ولكن عرضياتة لم تجد أي متابع.

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وأجري أحمد عاشور تغييرات هجومية بنزول هشام فتح الله، وعلي بهيج لخطف هدف لكن تألق دفاعات الحمام وحارس مرماة حال دون ذلك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من : محمد سيد بكر حكم ساحة، وأحمد حسام طه مساعد أول، ومحمد صلاح مساعد ثاني، وإبراهيم الصاوي حكم رابع.

التعادل رفع رصيد فاركو إلى 30 نقطة، بالمركز الأول، بينما رفع الحمام رصيدة عند النقطة 17 بالمركز التاسع.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 30 نقطة

2- دمنهور 30 نقطة

3- غزل المحلة 28 نقطة

4- دكرنس 24 نقطة

5- المنصورة 23 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- أبو قير 17 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط