رياضة | كارتيرون يجهز سلاح الزمالك الفتاك لموقعة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يجهز سلاح الزمالك الفتاك لموقعة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على تجهيز مصطفى محمد مهاجم الفريق بشكل خاص لمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر.

وأدى اللاعب تدريبات منفردة بعد نهاية مران الفريق بالتركيز على التسديد على المرمى وإجادة الكرات العرضية.

ويعلم كارتيرون قيمة مصطفى محمد في خط الهجوم وما يمتلكه اللاعب من قدرات وإمكانيات عالية في محاولة لتحقيق أكبر مكسب منه.