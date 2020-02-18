رياضة | غزل المحلة يتجاوز عقبة دكرنس في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يتجاوز عقبة دكرنس في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق غزل المحلة فوزا هاما وصعبا على حساب دكرنس بهدف دون مقابل فى المباراة التى أقيمت بستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة ١٥ للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.

بدأ غزل المحلة صاحب الأرض بتشكيل مكون من : محمد البشبيشى ، هانى عادل ، محمود فتح الله ، محمد سامى ، فتحى مبروك ، بسام ماهر ، أشرف سيد ، هشام بلحه ، سيد شعبان ، خالد رسلان ، عبده يحيى.

بينما جلس على مقاعد البدلاء : أحمد شوقى ، إبراهيم أبوالريس ، إسلام الفار ، يحيي حامد ، أحمد النادرى ، خالد كساب ، محمد حمدان.

فيما بدأ دكرنس بتشكيل مكون من : عمر ساجد ، عادل أدهم ، السيد كناشه ، محمد رجب "ريعو" ، محمد حموده ، حميدة على ، محمد فوزى ، عمر فاروق ، عمر البكرى ، شمس محارب ، أحمد جمعه.

بينما جلس على مقاعد البدلاء : أحمد فاروق ، محمد منعم ، محمد ظريف ، باتريك أدو ، عمار محسن ، إبراهيم سليمان ، محمد الجزار.

الشوط الأول شهد سيطرة متبادلة من كلا الفريقين وإن كانت الخطورة كانت إيجابية بشكل أكبر على مرمى غزل المحلة حيث تصدى حارس مرمى غزل المحلة محمد البشبيشى لتصويبتين فى منتهى الخطورة من جانب مهاجمى دكرنس.

ثم تبادل غزل المحلة الخطورة وكان قريبا من التسجيل بعد إرتباك دفاعى من لاعبى دكرنس نجح عمر ساجد فى التصدى للكرتين الخطرتين والتى إعترض على إحداهما جمهور غزل المحلة بداعى لمس الكرة يد أحد مدافعى دكرنس لينتهى الشوط الأول سلبيا.

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بداية الشوط الثانى شهدت سيطرة كبيرة من لاعبى غزل المحلة وضغط على دفاعات دكرنس من أجل إدراك التقدم مع تراجع واضح للاعبى دكرنس من أجل الحفاظ على نظافة الشباك وأسفرت إحدى توغلات غزل المحلة عن إحتساب ركلة جزاء بعدما إصطدمت الكرة بيد أحد لاعبى دكرنس ليسجل من خلالها فتحى مبروك هدف التقدم فى الدقيقة ٧٢.

عقب الهدف تحولت السيطرة لفريق دكرنس والذى دفع بكل أوراقه من أجل إدراك التعادل ولكن باءت كل محاولات الفريق بالفشل أمام بسالة مدافعى وحارس مرمى غزل المحلة ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز أصحاب الديار بهدف دون مقابل.

أدار المباراة طاقم تحكيمى بقيادة إبراهيم نورالدين وعاونه كلا من شريف عبدالله "مساعد أول" ، خالد حسن "مساعد ثانى" ، حلمى إبراهيم "حكم رابع".

وفى مباريات أخرى أقيمت ضمن ذات المجموعة تغلب دمنهور على مالية كفرالزيات بهدفين مقابل هدف فيما تعثر فاركو المتصدر بتعادل سلبى أمام مستضيفه الحمام بينما تأجلت مباراة الأوليمبى والرجاء بسبب سوء حالة الطقس وأرضية ملعب المباراة.

وتقام غدا مباراة بلدية المحلة والمنصورة بينما تقام ملعب بيلا وأبوقير للأسمدة الخميس المقبل.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 30 نقطة

2- دمنهور 30 نقطة

3- غزل المحلة 28 نقطة

4- دكرنس 24 نقطة

5- المنصورة 23 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- أبو قير 17 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط