اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف Lliverpool يلا شوت PLUS رابط KORA LIVE مباراة ليفربول هدف صلاح

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يلا شوت يترقب محبي ومشجعي كرة القدم فى جميع دول العالم وبالاخص في مصر والوطن العربي المباراة الهامة والممتعة بين فريق ليفربول الانجليزي وفريق اتليتكو مدريد الاسباني في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتليتكو مدريد، حيث سيسعي فريق ليفربول القوي والذي يتربع على عرش دوري كرة القدم الانجليزي، إلى الفوز بتلك المباراة للحفاظ على لقب بطولة أوروبا والتي حصل عليها النسخة السابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد والقنوات الناقلة لها:-

قال مدرب فريق ليفربول الانجليزي يورجن كلوب بأن فريق ليفربول فريق قوى جداً ، وأنه على الرغم من صعوبة مباراته اليوم ضد فريق أتليتكو مدريد الاسباني والتي ستقام على ملعب متروبوليتانو معقل أتليتكو مدريد، فإن فريق ليفربول لن يتواني عن الفوز بنتيجة تلك المباراة، حيث أن فريق أتليتكو مدريد الاسباني فريق منظم جداً وبالفترة الأخيرة على الرغم من أنهم يمرون بفترة انتقالية إلا أنهم حققوا نتائج جيدة أمام الفرق الأخرى بعد قتال شديد معهم.

واشار مدرب فريق ليفربول بأننا فريق خطير جداً على أي ملعب، وأننا دائماً ما نلعب بشكل أفضل على أي ملعب بالخارج.

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أما المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الاسباني الارجنتيني ديبجو سيميوني فقد أكد على أن مباراة فريقه مع فريق ليفربول الانجليزي في ذهاب دور ال 16 ستكون صعبة لأن فريق ليفربول الانجليزي قوي وخطير إلا أن فريق أتليتكو مدريد سوف يؤدي تلك المباراة بتركيز عالي جداً في مواجهة فريق ليفربول، حيث أننا نلعب فى مسابقة دوري أبطال أوروبا خطوة خطوة.

موعد مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد الاسباني في ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا:-

ستقام مباراة ليفربول الانجيليزي ضد أتليتكو مدريد الاسباني في ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متروبوليتانو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكه المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الانجليزي ضد أتليتكو مدريد الاسباني:-

كعادتها الناقل الحصري لمثل تلك البطولات ستقوم قناة beIN Sport HD2 الرياضية بنقل أحداث مباراة ليفربول الانجليزي ضد أتليتكو مدريد الاسباني في ذهاب دور ال 16 بدوري أبطال أوروبا وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق حفيظ دراجي.