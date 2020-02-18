رسميًا.. الهلال يُعلن عن خضوع نجمه لفحوصات طبية

الثلاثاء 18 فبراير 2020

كشف نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، رسميًا، خضوع عبدالله عطيف، لاعب خط وسط فريق “الزعيم” لفحوصات طبية بعد تعرضه للإصابة مساء أمس.



وكان عطيف قد تعرض لإصابة قوية في المواجهة التي جمعت الهلال مع شباب أهلي دبي، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020. وخرج عطيف من الملعب مصابًا في الشوط الأول، بعد تدخل عنيف مع عبدالله النقبي لاعب شباب أهلي دبي.

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وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف وسجل ثنائية “الزعيم”؛ بافيتيمبي جوميز، وجاء هدف مضيفه عن طريق "يوسف جابر".

وبهذا الفوز تصدر الهلال مجموعته بـ 6 نقاط في ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة الآسيوية، متساويًا مع باختاكور المتفوق بفارق الأهداف، فيما يحتل شباب الأهلي دبي في المركز الأخير بدون نقاط.

وغرد المركز الإعلامي لنادي الهلال على الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “أجرى اللاعب عبدالله عطيف اليوم أشعة على موضع إصابته في الركبة، وجاء ذلك بعد تعرّض عطيف لإصابة في مواجهة الفريق أمس أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وستتضح نتائجها يوم غد الأربعاء”.