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الريال يقدم لاعبه البرازيلي الجديد جيسوس رسميا

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لاعبه الجديد البرازيلي رينيير جيسوس كارفالو إلى وسائل الإعلام والجماهير رسميا اليوم الثلاثاء بعدما وقع اللاعب على عقود انتقاله للريال لستة مواسم مقبلة.

ووطأت قدما اللاعب أرضية استاد "سانتياجو برنابيو" معقل الريال اليوم للمرة الأولى لتكون الخطوة الأولى على طريق تحقيق حلم اللاعب الذي طالما تمنى اللعب للنادي الملكي.

وأعرب اللاعب عن أمله في أن يكون "جزءا من تاريخ ريال مدريد".

وقال جيسوس كارفالو : "اليوم يوم سعيد للغاية بالنسبة لي. إنه اليوم الذي حققت فيه حلم الطفولة. أريد توجيه الشكر لرئيس النادي ومسؤوليه وكذلك لعائلتي وكل من كانوا بجواري دائما. أود أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي الرائع. أهلا مدريد !".

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وتم تقديم اللاعب في حضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي وكل من نجوم الفريق السابقين إيميليو بوتراجينيو وسانتياجو سولاري وراؤول جونزاليس بلانكو وألفارو أربيلوا.

وكان جيسوس 18/ عاما/ بدأ مشاركاته مع الفريق الأول لفلامنجو البرازيلي في العام الماضي بعدما تنقل بين أكاديميات الشباب والناشئين بأكثر من ناد برازيلي.

ووقع اللاعب على عقد مع الريال يمتد حتى حزيران/يونيو 2026 لكنه سيبدأ مسيرته مع الفريق الأول في الموسم المقبل فيما سيستكمل الموسم الحالي مع الفريق الثاني بالنادي الملكي والذي ينشط بدوري الدرجة الثانية.