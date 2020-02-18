شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لبرشلونة بإبرام صفقة جديدة رسميًا.. ويضحى بنجميه لضم بديل سواريز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّرت رابطة الدورى الإسبانى بشكل رسمى السماح لنادى برشلونة بالتعاقد مع لاعب بديل للفرنسى عثمان ديمبلى، بعد تعرضه لإصابة ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن اللجنة الطبية فى الليجا، قررت منح برشلونة 15 يومًا من أجل التعاقد مع لاعب بديل لعثمان ديمبلى.

ولن يكون بإمكان برشلونة سوى التعاقد مع لاعب من الدورى الإسبانى، أو لاعب دون فريق فى الوقت الحالى.

وكان برشلونة أرسل، الخميس الماضى، وثائق إلى رابطة الليجا للحصول على إذن بالتعاقد مع مهاجم جديد، خاصة أن إصابة عثمان ديمبلى تفرض الغياب لأكثر من 5 أشهر عن الملاعب.

وتشير تقارير صحفية إلى أن مارتين بريثويت، مهاجم ليجانيس، هو اللاعب الأقرب للانضمام إلى صفوف برشلونة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت التقارير، إن نادى برشلونة يفكر فى التضحية بثنائى الفريق، إيفان راكيتيتش وأورتو فيدال، خلال الصيف المقبل، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

وبحسب صحيفة «سبورت»، فإن برشلونة يبحث عن التعاقد مع مهاجم قوى لخلافة الأوروجويانى لويس سواريز فى البارسا، لاسيما أن لويزيتو يبلغ من العمر (33 عامًا).

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وأضافت أن برشلونة يراقب وضع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، منذ عدة أشهر، مشيرة إلى أن موارد النادى المالية لن تسمح له بالتعاقد مع لاوتارو فى الوقت الحالى.

وأكدت الصحيفة أن النادى الكتالونى يدرس الاستثمار بالعائد القادم من بيع لاعبيه، موضحة أن هناك لاعبين سيتأثر مستقبلهما بشكل خاص، وهما إيفان راكيتيتش وأورتو فيدال، لاعبا وسط البلوجرانا.

ولفتت إلى أنه لن يتم الاحتفاظ بالثنائى وسيرحل عن البارسا، حيث ستسمح الأموال التى ستأتى من وراء بيعهما بالإضافة إلى المدخرات التى سيتم توفيرها من راتبيهما، بضم مهاجم جديد فى الفترة المقبلة.

تأسس نادى برشلونة لكرة القدم فى نوفمبر من عام 1899 على يد مجموعة من اللاعبين من أربع جنسيات، سويسرية وإنجليزية وألمانية وإسبانية، بقيادة الإسبانى ذى الأصول السويسرية خوان غامبر، وقد أصبح النادى رمزًا للثقافة الكتالونية والقومية الكتالانية، ولهذا شعاره «Més que un club» (بالعربية: أكثر من مجرد ناد). النشيد الرسمى لبرشلونة هو «لا أحد قادر على قهرنا» الذى كتب كلماته جاومى بيكاس وجوسيب ماريا اسبيناس ولحنه مانويل فالس. على عكس العديد من أندية كرة القدم الأخرى، فإن الأنصار يمتلكون ويديرون برشلونة. وهو من أغنى أندية كرة القدم من حيث الإيرادات، إذ بلغت مجموع إيراداته لموسم 2014-15 مبلغ 560.8 مليون يورو.

يحمل النادى منافسة طويلة الأمد مع ريال مدريد، وتسمى مبارياتهم بالمباريات التقليدية أو «الكلاسيكو».

برشلونة أحد أكثر الأندية نجاحًا فى تاريخ كرة القدم الإسبانية من حيث عدد البطولات المحلية، فقد فاز بستة وعشرين لقب دورى، وبرقم قياسى فى كأس إسبانيا بثلاثين لقبًا، وثلاثة عشر لقبًا فى كأس السوبر الإسبانى، واثنين فى كأس الدورى. وهو أيضًا من أنجح الأندية فى تاريخ كرة القدم الأوروبية على صعيد البطولات الأوروبية، إذ حقق 17 لقبًا قاريًا أوروبيًا بفوزه ببطولة دورى أبطال أوروبا خمس مرات، و4 مرات بكأس الاتحاد الأوروبى للأندية أبطال الكؤوس، و5 مرات بكأس السوبر الأوروبى، إضافة لحصوله على بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وهو النادى الأوروبى الوحيد الذى لعب كرة القدم القارية فى كل موسم منذ عام 1955. فى عام 2009، أصبح برشلونة أول نادٍ فى إسبانيا يفوز بثلاثية الدورى، كأس ملك إسبانيا، ودورى الأبطال، وفى نفس العام، بات أيضا أول نادى كرة قدم يفوز بست من أصل ست بطولات فى عام واحد، ليكتمل الإنجاز بالسداسية، التى تشمل الثلاثية المذكورة بالإضافة إلى كأس السوبر الإسبانى وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية. وهو أول نادٍ فى إسبانيا يحقق ثلاثية الدورى والكأس ودورى أبطال أوروبا فى نفس العام مرتين فى 2009 و2015.