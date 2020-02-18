شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من المصارع المصري محمد فهيم على لقائه بـ«ذا روك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى نجم مصارعة المحترفين المصري، محمد فهيم، بأسطورة WWE وهوليوود، دواين جونسون الشهير بـ«ذا روك»، أثناء زيارة الأخير لمركز تدريب WWE.

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وكان «ذا روك» قد زار مركز التدريب بعد الإعلان الرسمي عن انضمام ابنته سيمون إلى المركز من أجل إعدادها لتصبح أول مصارعة في تاريخ الاتحاد من الجيل الرابع لتسير على خطى جدها الأكبر وجدها ووالدها.

وقام بطل الاتحاد الأسبق ونجم السينما الأمريكية الشهير بإعطاء بعض النصائح للمتدربين في المركز لكي يتطوروا كمصارعين، كما قام ببعض الحركات مع ابنته.

والتقطت عدسات الكاميرات «ذا روك» أثناء حديثه مع المصارع المصري محمد فهيم والسعودي فيصل كردي، فيما علق فهيم على لقائه بمن يعتبره كثيرون أعظم من وطئت قدماه الحلبة في التاريخ عبر حسابه بـ«إنستجرام» قائلًا: «شرف كبير إني أقابل أكتر رجل ناجح في مجال الأفلام والترفيه وبصراحة رجل متواضع جدًا ومحترم وشكرًا على الوقت والنصائح المهمة».