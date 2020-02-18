شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد غالبية الميداليات الذهبية باليوم الاول للبطولة العربية لاتحاد القوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتحت أمس الاثنين البطولة العربية الاولى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين بعروس البحر المتوسط الاسكندرية.

شارك بالبطولة خمس دول عربية هى الامارات والاردن وفلسطين والمغرب والدولة المنظمة مصر وتخلف عن الحضور كلا من لبنان وسوريا وليبيا والكويت والصومال رغم تاكيد المشاركة سابقا.

تنقسم البطوله الى لعبتين للرجال والسيدات هما: -

لعبة القوة البدنية وهي لعبة تعتمد على رفع الاثقال ولكن بطرق مختلفة عن لعبة رفع الاثقال العادية.

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اللعبه الثانية هى لعبة مصارعة الذراعين.

البطولة العربية الاولى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين بالإسكندرية

افتتحت البطولة بكلمه لرئيس الاتحاد العربي والمصري اللواء محمود بركات رحب فيها بالحضور وهنأ كلا من السيد عبدالله الشرارى من الامارات بانتخابه النائب الاول لرئيس الاتحاد والمستشار كامل اليازجى من فلسطين بانتخابه النائب الثانى لرئيس الاتحاد ..... أعقب تلك الكلمه دخول الفرق المشاركة بالبطولة ثم عرض فني لمده قصيره لفرقه استعراضيه لللياقه البدنيه ثم بدات فعاليات البطولة.

البطولة العربية الاولى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين بالإسكندرية

ننتائج اليوم الاول لمسابقات القوة البدنية اسفرت عن تفوق مصرى كاسح لكل الاوزان رجال وسيدات.

اما مسابقات مصارعة الذراعين فايضا تفوقت مصر بحصولها على غالبيه المداليات الذهبيه وجائت فلسطين بالمركز الثانى حتى نهايه اليوم الاول للبطولة.

البطولة العربية الاولى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين بالإسكندرية

هذا وتستمر فعاليات البطولة يوميا من العاشرة صباحا حتى يوم الخميس ٢/٢٠ على مسرح عبد المنعم جابر بكامب شيزار بالإسكندرية.